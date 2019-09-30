«Агора» попросила ООН разобраться с «конвейерным правосудием» в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН с просьбой оценить независимость судей и адвокатов в связи с судебными решениями, вынесенными в отношении участников демонстраций, состоявшихся в Москве летом этого года. «Агора» обращает внимание на то, что все без исключения решения принимались в интересах исполнительной власти, пишут «Ведомости».

Правозащитники подсчитали, что всего в районные суды Москвы в период с 27 июля по 31 августа поступило 2312 дел об административных правонарушениях, предусматривающих наказание за участие в несанкционированных акциях. Суды рассмотрели 2200 дел, штрафы по ним составили от 15 тыс. до 20 тыс руб. Московский городской суд с 15 августа по 25 сентября рассмотрел 730 апелляций на эти решения, однако ни об одном случае оправдания правозащитникам «Агоры» не известно. Кроме того, нескольким активистам и незарегистрированным кандидатам в Московскую городскую думу было назначено по несколько последовательных арестов сроком от 10 до 15 суток каждый.

Басманный районный суд Москвы выдал более 150 одинаковых ордеров на обыски в домах сотрудников региональных отделений Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, отличавшихся лишь именами людей, чьи жилища должны были быть обысканы,— судье оказалось достаточно «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены». По такому же принципу московские суды разрешили арестовать банковские счета около 150 активистов ФБК и членов их семей.

После митинга 27 июля по обвинению в участии в «массовых беспорядках» было арестовано более десятка участников акции, хотя демонстрации носили мирный характер. Басманный районный суд по просьбе следователей санкционировал аресты, но впоследствии обвинения в участии в массовых беспорядках со многих были сняты, а суд заменил им меру пресечения на домашний арест. В «Агоре» обращают внимание на непоследовательную позицию обвинения и судов по делу 23-летнего актера Павла Устинова. Первоначально прокуратура требовала для господина Устинова шесть лет лишения свободы якобы за вывих плеча сотруднику ОМОНа на акции 3 августа (сам актер утверждал, что не принимал участия в демонстрации), а затем обжаловала назначенный Тверским судом Москвы приговор (3,5 года колонии общего режима) как слишком жесткий. Мосгорсуд при этом отпустил господина Устинова из СИЗО под подписку о невыезде по ходатайству прокурора. 30 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор господину Устинову.

Правозащитники отмечают, что судебные процессы по делам участников протеста прошли в ускоренном режиме, многие — за один день. О зависимости суда от исполнительной власти свидетельствует то, каким образом суды следовали требованиям прокуратуры по каждому делу, вне зависимости от существа представленных материалов. Правозащитники просят спецдокладчика ООН поставить перед властями РФ вопрос о явном несоблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах и назначить экспертов для подготовки доклада для ООН по данному вопросу.

В августе «Агора» отправила в ООН обращение с просьбой оценить реакцию властей РФ на летние акции протеста в Москве. По мнению правозащитников, применение силы и начатое уголовное преследование в отношении демонстрантов со стороны российской власти нарушает сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток.

Подробнее — в публикации “Ъ” «На разгон московских митингов пожаловались в ООН».