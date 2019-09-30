В Гонконге в ходе протестов задержаны более 100 человек

В Гонконге во время воскресных протестов были задержаны более 100 человек, 25 попали в больницу с травмами, сообщает South China Morning Post. Столкновения полиции с демонстрантами длились часами.

Они были более жесткими, чем накануне. Полиция применила слезоточивый газ.

Протестующие призвали к всеобщей забастовке в понедельник, 30 сентября, а также пообещали полномасштабные протесты во вторник.

Напомним, акции протеста начались в конце марта из-за закона об экстрадиции, который, как считали митингующие, направлен против диссидентов и оппозиционеров, которые бежали материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются.