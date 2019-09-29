Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, сообщает ведомство в Twitter. Протестующие собирались перекрыть дорогу в районе улицы Хэннесси роуд.
Полиция потребовала, чтобы они разошлись, но демонстранты отказались выполнять эти требования. В результате силовики применили спецсредства.
Напомним, акции протеста начались в конце марта из-за закона об экстрадиции, который, как считали митингующие, направлен против диссидентов и оппозицонеров, которые бежали материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются.
О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».
О китайском опыте борьбы с уличными протестами читайте в публикации «Огонька» «Гонконг без революций».
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