«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над московским «Динамо» в домашнем матче 11-ого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Ивелин Попов (25-я минута матча), Эльдор Шомуродов (37-я) и Бактиер Зайнутдинов (82-я).

Благодаря победе «Ростов» вырвался на второе место с турнирной таблице РПЛ. И у «Ростова», и у лидера чемпионата «Зенита» теперь по 23 очка, однако у петербуржцев одна игра в запасе — 28 сентября «Зенит» сыграет в Москве с «Локомотивом». «Динамо» с 10 очками занимает 12-е место.

6 октября «Ростов» проведет гостевой матч с ЦСКА, «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом».