Huawei запустит свой видеосервис в России

Китайская компания Huawei Technologies запустит в России и еще в нескольких странах сервис Huawei Video, рассказал РБК вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало. Точная дата запуска сервиса пока не определена.

Сервис будет агрегировать контент различных видеоплатформ, включая российские, например ivi.ru и Megogo «Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В наших интересах — стать партнерами для них, чтобы пользователь смог выбирать»,— сказал господин Гонсало. Представители Megogo заявили, что рассчитывают на рост аудитории вследствие партнерства с Huawei, в ivi.ru от комментариев отказались.

В Китае Huawei Video работает уже три года, в Европе сервис появился в прошлом году и сейчас доступен в Италии и в Испании. В этих странах доступ к нему стоит €4,99 в месяц, аренда фильма или сериала на двое суток обойдется в €2,99. Сервис предназначен только для владельцев устройств Huawei и Honor.