Находившиеся на борту загоревшегося в Южной Корее судна россияне серьезно не пострадали

Находившиеся на борту загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан нефтяном танкере Stolt Groenland десять граждан России в ходе инцидента не пострадали серьезно, сообщил ТАСС вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

«Всех эвакуировали, никто серьезно не пострадал. Некоторым членам экипажа была оказана медпомощь на месте, из россиян никого в больницу не увезли»,— сообщил господин Евдокимов. Он отметил, что в момент взрыва на танкере не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. «Видимо, что-то было в грузе, из-за чего произошел взрыв и возгорание»,— предположил дипломат. Пожар на судне, следовавшем под флагом Каймановых островов, ликвидирован, полиция выясняет причины возгорания.