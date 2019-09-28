СМИ: в порту Южной Кореи загорелось грузовое судно с россиянами на борту

В южнокорейском порту Ульсан загорелось грузовое судно, сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на представителей местных властей. По информацию агентства, среди экипажа судна есть россияне.

Утром 28 сентября, на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, перевозившем нефтепродукты, прогремел взрыв и начался пожар. Все 25 членов экипажа, находившиеся в момент аварии на борту судна, были эвакуированы.

Как сообщило агенство «РИА Новости» со ссылкой на список членов экипажа корабля, среди 25 моряков — 10 россиян или украинцев, в том числе и капитан.

По данным местных властей, пострадали не менее девяти человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Огонь с Stolt Groenland перекинулся на соседний пришвартованный грузовой корабль Bow Dalian, экипаж которого также был эвакуирован. На месте работают пожарные службы.