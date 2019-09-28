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Порошенко назвал «тревожной новостью» информацию об отставке Волкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «тревожной новостью» информацию СМИ об отставке спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Белый дом пока не подтвердил возможную отставку.

«Тревожная новость из Вашингтона — в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине»,— написал в Facebook господин Порошенко. По его словам, «твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии» господина Волкера трудно переоценить.

Ранее американский телеканал CNN сообщил об отставке Курта Волкера. По информации источников телеканала, спецпредставитель подал в отставку после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

О последствиях обнародования стенограммы беседы — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».

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