Объем просроченных микрозаймов за месяц увеличился почти на четверть

В России объем просроченных более чем на три месяца микрозаймов увеличился почти на четверть и составил 39 млрд руб., сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, по оценкам бюро, в августе объем просроченных займов увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Доля "неработающих" ссуд на рынке микрофинансирования вновь достигла своих предельных значений — 36,2% от всех действующих договоров являются просроченными более 90 дней»,— прокомментировал ситуацию глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Месяцем ранее бюро сообщало о том, что просрочка по кредитам россиян выросла за год в два раза, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года. Банк России (ЦБ) также уже неоднократно заявлял об «избыточности» годовых темпов роста необеспеченного кредитования физлиц.

О том, как ЦБ планирует унифицировать систему оценки кредитных историй граждан, — в материале “Ъ” «Заемщиков сводят в единый рейтинг».