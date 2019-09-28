Оппозиция Великобритании готовится на следующей неделе вынести вотум недоверия правительству

Две крупные оппозиционные британские парламентские партии готовы на следующей неделе вынести вотум о доверии правительству премьер-министра Бориса Джонсона, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Речь идет о Лейбористской и Шотландской народных партиях (ШНП).

Высокопоставленные члены ШНП сообщили газете, что поддержат кандидатуру главы Лейбористской партии Джереми Корбина на пост нового премьер-министра, поскольку, по их мнению, это единственный способ гарантировать выход Великобритании из ЕС со сделкой. Для реализации вынесения вотума недоверия и отставки господина Джонсона, ШНП и Лейбористская партия должна собрать большее количество голосов, присоединив к себе «Либеральных демократов» и исключенных из тори за несогласие с премьером депутатов.

Напомним, в конце августа господин Джонсон инициировал закрытие парламента с 10 сентября по 14 октября. Королева одобрила предложение главы правительства. Оппоненты премьер-министра и ряд британских СМИ полагали, что Борис Джонсон принял такое решение для того, чтобы высший законодательный орган страны не смог помешать выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Вчера, 24 сентября, 11 судей Верховного суда признали такую приостановку незаконной. Оппозиция настаивает на отставке господина Джонсона.

О ситуации в стране за месяц до назначенной даты «Брексита» — в материале “Ъ” «Британский парламент выходит на работу».