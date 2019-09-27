Иран готов провести переговоры в формате «5+1» после снятия санкций

Иран готов незамедлительно провести переговоры в формате «5+1» (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) после того, как будут сняты санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, Иран никогда не избегал переговоров, а США «не желают решения проблемы».

«Мы полностью готовы к переговорам, но не под санкциями и давлением. Я сообщил европейским лидерам, что мы готовы к переговорам в формате "5+1" в течение часа. Необходимо устранить этот губительный климат, и я буду готов к переговорам уже через час», — сказал господин Роухани в эфире иранского телевидения (цитата по «Интерфаксу»).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран якобы хотел с ним переговоров, но при условии, что будут отменены санкции. «Иран хотел, чтобы я снял с них санкции, чтобы провести встречу. Я сказал, конечно, нет!»,— написал господин Трамп в Twitter.

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Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном. Он считает, что США хотят навязать свои требования и оказать максимальное давление на Иран.

Напомним, на прошлой неделе США расширили санкции против Ирана. Американские власти обвинили Тегеран в причастности к атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы. Президент США Дональд Трамп назвал новые ограничительные меры «очень значительными». 24 сентября он также объявил с трибуны Генассамблеи ООН, что настроен на жесткое противостояние с Ираном, не исключающее любых сценариев.

Подробнее о конфликте США и Ирана читайте в материале “Ъ” «Иранский кризис переехал в Нью-Йорк».