Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Тегеран не будет вести никаких переговоров с США. Слова господина Хаменеи приводятся на его сайте.

Господин Хаменеи сказал, что путем переговоров США стремятся навязать свои требования Ирану и продемонстрировать влияние максимального давления на Тегеран. «Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет провести переговоры с Вашингтоном. Американский лидер добавил, что пытается организовать встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, открывающейся 17 сентября.

Господин Трамп на протяжении своего президентства делал противоречивые заявления в адрес руководства Исламской республики. Так, в мае хозяин Белого дома объявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Тегеране. Столь мягкие заявления американского лидера стали неожиданностью, поскольку ранее господин Трамп выступал с угрозами в адрес Тегерана, а также распорядился отправить на Ближний Восток дополнительный воинский контингент для более эффективного противостояния Ирана. В июне президент США, по данным источников The New York Times, в последний момент изменил свое решение по проведению военной операции против Ирана и не стал отдавать распоряжение о нанесении ударов по территории республики.

Подробнее об отношениях США и Ирана — в материале “Ъ” «США и “Талибан” почти договорились».