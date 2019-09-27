Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше

Конгресс США поддержал продажу 32 истребителей F-35 Польше, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

«Это один из последних шагов перед заключением договора, но это еще не конец работы. Мы будем делать все возможное, чтобы добиться максимально выгодной цены»,— написал господин Блащак.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Они договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны и разведки. В мае текущего года министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил планы польских властей купить самолеты F-35. Сделку одобрил Госдепартамент США. Сумма контракта должна составить $6,5 млрд.

Об отношениях США и Польши читайте в интервью бывшего польского посла Кшиштофа Пломиньского “Ъ”.