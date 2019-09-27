Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты будут выставлены на аукцион.

Уже 4 октября пройдут очередные торги аукционного дома «12й стул», на которых будут выставлены разнообразные «бумажные» лоты, то есть книги, автографы, рукописи, фотографии, письма, гравюры и прочее. А так как аукционный дом традиционно работает с целыми архивами различных заметных деятелей отечественной культуры, науки и техники, к разнообразным историческим документам нередко прибавляются интересные предметы или даже коллекции.

Вот и сейчас на торги выставляется архив легендарного оружейника Федора Токарева. Он был создателем пистолета ТТ (Тульский Токарев), но также изобрел первый отечественный панорамный фотоаппарат ФТ и сделал множество панорамных фотографий исторических мест Москвы и Ленинграда. Выделяются снимки Красной площади (у Федора Токарева было личное разрешение на сьемки режимных объектов от Министерства Госбезопасности; фотокопия также выставляется на аукцион). И, конечно, уникальная фотография разрушенного Екатерининского дворца Петергофа, сделанная в 1946 году, когда фонтан «Самсон» еще не был восстановлен.

Еще один архив — это собрание семьи исследователя русского масонства Никитина. Здесь главным раритетом является магическое зеркало, которое использовали в своих обрядах то ли русские розенкрейцеры, то ли мартинисты. Лот оценивается в 130 тыс. руб. Интересная подборка лотов собрана в подборке «Искусство кино»: здесь сразу два режиссерских сценария Андрея Тарковского — «Сталкер», подписанный автором, и «Андрей Рублев» с многочисленными карандашными пометками. (Старт 180 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соответственно).

Любопытные находки встречаются в разделе «Автографы»: собственноручное заявление Андрея Дмитриевича Сахарова из ссылки с просьбой предоставить ему доступ к журналу Scientific American. И, конечно, автограф самого знаменитого члена «кембриджской пятерки», важнейшего советского двойного агента Кима Филби на его воспоминаниях «Моя тайная война» 1980 года. Лот выставлен за 40 тыс. руб.