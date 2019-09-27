Кремль рассмотрит предложения Памфиловой о реформе избирательного законодательства

В Кремле готовы рассмотреть предложения председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой по реформе законодательства о выборах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не исключает, что избирательное законодательство останется без изменений.

«Предложения Памфиловой рассмотрим, как и все прочие»,— сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Ранее госпожа Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов. Глава ЦИКа, в частности, предложила изменить статус избирательных комиссий муниципальных образований и порядок избрания руководителей этих комиссий, установить персональную ответственность председателей избиркомов, изменить муниципальный и подписной фильтры, а также отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения.

Напомним, единый день голосования прошел в России 8 сентября. На выборах в Московскую городскую думу впервые применили систему электронного голосования, созданную на основе технологии блокчейн. Эксперимент по онлайн-голосованию прошел в трех избирательных округах. Как заявила госпожа Памфилова, эксперимент продолжат в регионах в 2020 году. Следующий единый день голосования в России пройдет 13 сентября 2020 года.

Подробности — в публикации “Ъ” «Цифру готовят к ответу».