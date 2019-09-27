С 2020 года получать госуслуги можно будет без ряда документов на бумажном носителе

С 2020 года для получения госуслуг гражданам не нужно будет подтверждать трудовой стаж документами на бумажном носителе, сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, с января работодатели будут передавать сведения о трудовой деятельности в Пенсионный фонд в электронном виде.

«Поправками в числе прочего предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг документы в бумажном виде не придется предоставлять, это будет электронный документооборот»,— сказала госпожа Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ (цитата по ТАСС).

17 сентября Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о переходе на электронные трудовые книжки. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года, однако сотрудник сможет сохранить трудовую книжку на бумажном носителе, если подаст заявление до 1 января 2021 года. Правительство внесло законопроекты в нижнюю палату парламента в июле. Пакет проектов был подготовлен в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика».

О том, как разрабатывали проекты по регулированию цифровой экономики,— в материале “Ъ”.