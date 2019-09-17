Госдума одобрила в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года. Изменения коснутся около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юрлица, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сотрудник сможет сохранить трудовую книжку на бумажном носителе, если подаст заявление до 1 января 2021 года. Сведения о тех, кто впервые поступает на работу, будут изначально храниться в электронном виде. Предполагается, что цифровизация трудовых книжек поможет сократить издержки работодателей. Также одним из проектов устанавливается административная ответственность работодателя за несвоевременное, неполное или некорректное представление сведений о трудовой деятельности.

Правительство внесло законопроекты в Госдуму в июле. Пакет проектов был подготовлен в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Переход на цифровой кадровый документооборот в нем был запланирован на 2020 год, за этот же срок высказывались бизнес-сообщество и профсоюзы. Однако Минтруд выступает против ускоренного перехода на электронные трудовые книжки и предлагает рассмотреть вопрос о переводе всех кадровых документов в электронную форму только после 2021 года.

Подробности — в публикации “Ъ” «Труд отторгает электронный учет».