«Цифра» сопротивляется регулированию

Правительство не укладывается в заданные сроки подготовки законопроектов по регулированию цифровой экономики: процесс поиска компромиссов и баланса интересов оказался сложнее, чем предполагалось, признают в Белом доме. Решение там видят в том, чтобы сосредоточиться не на скорости, а на качестве принятия регулирующих актов, а также на использовании «нестандартных решений» в виде создания новой цифровой платформы для нормотворчества.

С реализацией планов по нормативному регулированию цифровой экономики «не все идет гладко», констатировал в понедельник, 8 июля, в ходе парламентских слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Есть законопроекты, которые мы должны были рассмотреть и принять еще вчера, но их пока даже нет в проектах»,— отметил он.

По словам Вячеслава Володина, из 20 приоритетных правительственных законопроектов, которые должны были быть приняты до 1 января этого года, пока принят один (закон о цифровых сделках).

В Белом доме признают, что процесс подготовки базовых документов проходит тяжело. Обсуждение затрагивает «очень сложные и деликатные материи» и требует поиска компромисса между интересами участников, пояснил курирующий нацпроект вице-премьер Максим Акимов. При этом, по его словам, «ни в коем случае нельзя разменивать скорость принятия законопроектов на их качество». Законодательство в сфере «цифры» — «качественно новая сущность, очень чувствительная к регуляторным ошибкам», заявил отчитывавшийся от лица правительства глава Минэкономики Максим Орешкин. Он призвал депутатов к совместной работе по пяти ключевым направлениям: это создание электронной среды доверия, регулирование данных, свободное движение товаров и услуг, цифровые финансовые технологии и правовые отношения в цифровой среде.

В рамках первого блока правительством внесены законопроекты об электронных дубликатах бумажных документов и электронной цифровой подписи. По второму блоку до Госдумы пока добрался лишь законопроект о цифровом профиле гражданина. По вопросу регулирования персональных данных достигнута договоренность о ключевых решениях (о свободном обороте обезличенных данных и упрощении согласий на обработку), а вот регулирование общедоступных данных остается проблемой. В рамках третьего блока правительство поддержало депутатский законопроект об электронных сделках, создающий правовые основы для «умных» контрактов, а также внесло документ о возврате НДС при экспорте IT-услуг. Два законопроекта из четвертого блока — о краудфандинге и цифровых финансовых активах — были приняты в первом чтении в 2018 году. Наконец, по пятому блоку правительством одобрены два проекта — об электронных трудовых книжках и цифровом нотариате. Вопрос о цифровом кадровом документообороте, на скорейшем решении которого настаивал бизнес (см. “Ъ” от 4 июля), решено оставить на 2020 год, не урегулированным остается и вопрос цифрового взаимодействия с судами.

Для ускорения нормотворчества Максим Орешкин предложил прибегнуть к нестандартным решениям.

Одним из них должна стать единая платформа разработки регуляторных решений, концепцию которой уже разработали в Минэкономики. Она предусматривает цифровизацию процесса нормотворчества за счет создания «конструктора» нормативных актов, выявления противоречий с использованием искусственного интеллекта, совместной разработки в онлайн-режиме, перевода регуляторных решений в машиночитаемые нормы права. Платформа должна обеспечить интеграцию с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и ЕСИА, а также смежными ресурсами (regulation.gov.ru, pravo.gov.ru, sozd.parliament.gov.ru). Предполагается, что к 2021 году скорость разработки нормативных актов сократится с 328 дней до 90, а 30% всех законопроектов будет разрабатываться на этой платформе. На первом этапе инициатива должна затронуть только федеральные министерства, затем предполагается интеграция с информсистемами Госдумы, а в перспективе — и региональных законодателей.

Еще одним нестандартным решением может стать разрешение правительству делать изъятия из действующего законодательства в рамках «регуляторных песочниц». Напомним, именно вопрос смешения функций законодательной и исполнительной власти стал камнем преткновения, из-за которого законопроект был отправлен на доработку (см. “Ъ” от 18 мая).

Надежда Краснушкина