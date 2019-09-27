В Кремле надеются, что переговоры Путина и Трампа публиковаться не будут

Кремль надеется, что отношения России и США не дойдут до ситуации, при которой переговоры президентов стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — будут обнародованы, как это произошло в случае с беседой господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, пока к Кремлю никто не обращался с вопросом о согласии на публикацию таких переговоров.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, мы до подобных ситуаций не дойдем»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, не опасается ли Кремль публикации переговоров российского и американского лидеров.

Господин Песков добавил, что публикация переговоров американского и украинского президентов исключительно внутреннее дело США, куда Россия не собирается вмешиваться. При этом он отметил, что это «достаточно необычная практика». «Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо "секретно" либо "совершенно секретно" — это обычная мировая практика. И, как правило, конечно, обычно это не публикуется. В любом случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию»,— сказал пресс-секретарь Кремля.

Стенограмма телефонного разговора господ Трампа и Зеленского, состоявшегося в июле, была опубликована 25 сентября. Причиной публикации расшифровки беседы послужила появившаяся в СМИ информация о том, что в ходе разговора господин Трамп просил украинского коллегу о возобновлении на Украине расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и потенциального соперника господина Трампа на президентских выборах 2020 года, в связи с чем Демократическая партия потребовала импичмента президента США.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».