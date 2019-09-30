Первопроходец

Главный специалист по квантам в РФ родом из деревни Высокая Гора под Казанью.

Валерий Рязанов окончил физический факультет Казанского университета. Практически всю жизнь занимается квантовыми эффектами, нанотехнологиями, наноэлектроникой и сверхпроводящими кубитами. Еще ходит под парусом через океаны, катается на горных лыжах и любит горные походы. В настоящее время — руководитель проекта Фонда перспективных исследований по разработке квантового компьютера, заведует лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела РАН, работает главным научным сотрудником лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС», является профессором факультета общей и прикладной физики МФТИ.