Первопроходец

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Главный специалист по квантам в РФ родом из деревни Высокая Гора под Казанью.


Валерий Рязанов окончил физический факультет Казанского университета. Практически всю жизнь занимается квантовыми эффектами, нанотехнологиями, наноэлектроникой и сверхпроводящими кубитами. Еще ходит под парусом через океаны, катается на горных лыжах и любит горные походы. В настоящее время — руководитель проекта Фонда перспективных исследований по разработке квантового компьютера, заведует лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела РАН, работает главным научным сотрудником лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС», является профессором факультета общей и прикладной физики МФТИ.

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