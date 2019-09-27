Лавров сообщил о поставке Россией второй партии оружия в ЦАР

Россия в сентябре поставила армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) уже вторую партию оружия, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

По словам российского министра, РФ уже дважды поставляла ЦАР вооружение. Как подчеркнул господин Лавров, российское содействие странам Африки основывается на «закрепленном в уставе ООН принципе невмешательства во внутренние дела» этих стран.

«С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце»,— заявил глава МИД РФ (цитата по ТАСС).

Напомним, в августе 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В Беренго был создан центр, где солдаты при помощи российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

Первая поставка оружия в ЦАР состоялась в январе–феврале 2018-го, республика получила стрелковое оружие и боеприпасы. В октябре того же года РФ снова направила запрос на отправку оружия ЦАР. Этому препятствовали США, утверждали в МИД России. В апреле 2019-го стало о планах России увеличить военный контингент в ЦАР до 30 человек.

Подробности — в публикации “Ъ” «Россия расширит миссию в ЦАР».