США разместят в Саудовской Аравии батарею Patriot, четыре радара и 200 военных

США разместят в Саудовской Аравии батарею ракет Patriot, четыре радара и 200 военнослужащих по решению министра обороны Марка Эспера, сообщается на сайте Пентагона. Такое решение было принято в связи с недавними атаками на нефтяные объекты королевства.

Господин Эспер также включил дополнительное вооружение в распоряжения о подготовке к развертыванию (Prepare To Deploy Orders, PTDO) — две батареи Patriot и один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD. Решение о развертывании еще не принято, но они будут находиться в состоянии повышенной боеготовности.

Напомним, 14 сентября два НПЗ в саудовских городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. Позже президент США Дональд Трамп одобрил переброску контингента в Саудовскую Аравию и ускорение поставок военной техники на Аравийский полуостров. МИД РФ это решение раскритиковал.

Об обострении отношений между США и Ираном — в материале “Ъ”.