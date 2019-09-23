Вашингтон и Тегеран накаляют отношения

Ситуация вокруг атаки на саудовские нефтяные объекты вновь обострилась. Вашингтон и Тегеран обменялись взаимными угрозами. В выходные Соединенные Штаты объявили, что направляют на Ближний Восток дополнительный воинский контингент и средства ПВО. Иран на параде представил новые ракеты, в том числе баллистическую, с радиусом действия до 2 тыс. км. При этом власти Саудовской Аравии заявили: если выяснится, что за атаками на нефтяную инфраструктуру стоит Тегеран, Эр-Рияд намерен расценивать это как акт войны. А американский госсекретарь Майк Помпео напомнил Ирану о военной мощи США. Насколько ситуация в регионе близка к вооруженному конфликту? И как поведет себя Москва? Разбирался Григорий Колганов.

Обе стороны на словах не хотят войны, но на деле, кажется, к ней готовятся. Президент США Дональд Трамп одобрил переброску контингента в Саудовскую Аравию и ускорение поставок военной техники на Аравийский полуостров. Иран в ответ показал свой новый арсенал: системы, аналогичные российским С-300, комплексы ПВО, приводимые в боевую готовность за пять минут, и баллистическую ракету, способную нести двухтонный заряд, по слухам, даже ядерный. Пока дальше поигрывания железными «мускулами» дело не заходит. В Вашингтоне даже считают достаточными новые экономические санкции. Но программному директору Российского совета по международным делам Ивану Тимофееву ситуация кажется взрывоопасной:

«Велик риск того, что даже если стороны не хотят доводить ситуацию до войны, она все равно может случиться в силу каких-то инцидентов или такого развития, когда назад уже отматывать будет поздно, иначе можно будет потерять лицо.

С одной стороны, такая война принесет колоссальную дестабилизацию в регион — она не нужна Трампу, иначе перед выборами он увязнет в очередном конфликте. С другой стороны, тот инструментарий, который есть в руках у Америки, санкционный, во многом исчерпан».

Вот и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью американским СМИ заявил, что не уверен в том, что войны можно избежать. А в Саудовской Аравии уже готовы считать боевыми действиями атаку беспилотников на свою нефтяную инфраструктуру, если выяснится, что за нападением стоит Исламская Республика. Как в этой ситуации вести себя Москве, которая едва ли не единственный крупный мировой игрок, поддерживающий отношения и с Тегераном, и с Эр-Риядом? Может быть, России стоит выступить в роли миротворца? Только если ее об этом попросят, говорит председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, который пока все же надеется на мир в регионе:

— Мозг и здравый смысл отказываются в это верить, потому что последствия будут катастрофичны. Если будет военная операция против Ирана, он, очевидно, будет наносить ответные удары, и мало не покажется никому. Поэтому я бы хотел верить в элементарный инстинкт самосохранения. — Москва могла бы взять на себя роль активного миротворца? — Мне неизвестно о каких бы то ни было обращениях на этот счет в адрес России. А если нет спроса на подобного рода деятельность, то предлагать, а тем более навязывать ее участникам конфликта совершенно точно не следует.

Но, может быть, Москве выгоднее оставаться в стороне и дать конфликту разгореться? Все-таки война в регионе явно увеличит цены на нефть и доходы российского бюджета. Циничные соображения, но и такие есть в медийном поле. Директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов объясняет, почему в данном случае эта логика неверная: «Конечно, мы заинтересованы в высоких ценах на нефть, но в пределах $100. А если это пойдет выше, то экономический кризис в мире ударит и по России. Мы заняты в Сирии, надо с ней и оставаться. Не хватало еще и в иранскую, в саудовскую войну втягиваться. Я думаю, что России нужно держаться от этого подальше и заниматься Сирией, раз уж мы туда так плотно вошли».

Получается, Москва оказалась в непростом положении: на ситуацию в регионе она повлиять практически не может, но сама от нее зависит весьма серьезно.

Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон и Эр-Рияд сейчас проверяют системы GPS в поисках доказательств того, что за атакой дронов стоит Тегеран. Тем временем, по информации той же газеты, йеменские повстанцы-хуситы, взявшие на себя ответственность за это нападение, предупредили иностранных дипломатов о том, что Иран готовится нанести новый удар по Саудовской Аравии с помощью ракет и беспилотников.