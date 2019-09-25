МИД РФ раскритиковал отправку дополнительных сил США на Ближний Восток

Отправка дополнительного контингента США на Ближний Восток не будет способствовать решению проблем в Персидском заливе, где обстановка накалилась после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Мы не считаем, что такие вопросы решаются военным путем и за счет увеличения военного потенциала»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

«Мы исходим из того, что нужно уточнение всех деталей, объективное расследование»,— сказал господин Вершинин.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил переброску контингента в Саудовскую Аравию и ускорение поставок военной техники на Аравийский полуостров.

Напомним, 14 сентября два НПЗ в саудовских городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран.

О последствиях читайте в публикации “Ъ” «Иранский кризис переехал в Нью-Йорк».