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В Ростовской области из-за халатности медиков пришлось ампутировать руку ребенку

Росздравнадзор Ростовской области выявил грубые нарушения в оказании медпомощи 11-летнему мальчику: в результате неправильных действий медиков райбольницы ребенку пришлось ампутировать руку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росздравнадзор выявил, что в центральной больнице Зерноградского района ребенку поставили неправильный диагноз. Также в учреждении были нарушены стандарты и объемы оказания помощи на первом этапе лечения. Материалы проверки направлены в Следственный отдел Зерноградского района Ростовской области.

Как сообщалось ранее, в июле 11-летний мальчик поступил в больницу Зерноградского района с открытым переломом руки. Ребенку наложили гипс, но его самочувствие только ухудшалось, образовалась гангрена. В результате через несколько дней врачам уже ростовской больницы пришлось ампутировать руку пациента.

Кристина Федичкина


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