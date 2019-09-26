«Умные» гаджеты и голос Сэмюэла Л. Джексона

Американская компания Amazon на презентации в Сиэтле представила новые продукты, среди которых беспроводные наушники Echo Buds, «умные» очки Echo Frames, а также изменения уже выпущенных устройств и приложений — например, голосовой помощник Alexa научился имитировать голоса знаменитостей, правда только на английском языке. В России эта функция пока недоступна.

На презентации в Сиэтле Amazon представила ряд новых устройств и сервисов. Беспроводные наушники Echo Buds стоимостью $129,9 работают 5 часов без подзарядки и 20 часов с зарядкой в кейсе, используют технологию шумоподавления Bose, которую можно отключить двойным щелчком, а также совместимы с голосовыми помощниками Alexa, Siri и Google Assistant. Выпуск наушников запланирован на 30 октября.

Echo Frames — это «умные» очки с поддержкой Alexa, в которые можно вставить подходящие по зрению пользователю линзы. Они весят 31 грамм, лишены камеры или дисплея, но имеют доступ к голосовому помощнику. Первоначально они будут доступны для использования по приглашениям по цене $179,9 в этом году.

Изменениям подвергся и голосовой помощник Alexa. Он научился на английском языке имитировать голоса знаменитостей, из которых первым стал актер Сэмюэл Л. Джексон,— каждый новый голос будет стоить $0,99. Помощник сможет переводить текст в речь с помощью сгенерированного голоса, а также распознавать несколько языков одновременно, обнаруживать интонации в голосе пользователя и просить прощения, если тот недоволен. При сканировании штрих-кодов Alexa будет подсказывать время приготовления и устанавливать температуру микроволновки, а также предлагать рецепты. Теперь можно будет настроить автоматическое удаление голосовых записей.

Компания анонсировала несколько новых «умных» колонок: Amazon Echo Dot с часами стоимостью $59, All-new Echo с улучшенной архитектурой звука за $99, а также Echo Studio. Последняя имеет звук Dolby Atmos, у нее три среднечастотных громкоговорителя, создающие направленный звук, в них встроен низкочастотный 5,25-дюймовый динамик для лучшего звучания баса. Работать все это будет вместе с недавно анонсированным стриминговым сервисом с высоким качеством музыки Amazon HD Music. Стоить колонка будет $199,9 и выйдет 7 ноября.

Echo Show 8 — это новый 8-дюймовый «умный» HD-дисплей со специальным затвором, позволяющим скрыть камеру. Он поступит в продажу 21 ноября по цене $129,9. Echo Glow — многоцветная «умная» лампа с поддержкой Alexa. Она может издавать мерцание, как будто сидишь у костра, использоваться на вечеринках для иллюминации и проигрывания музыки, а также включает в себя таймер, который тускнеет по мере приближения пользователя ко сну. Устройство поступит в продажу 20 ноября по цене $29,9.

«Умное» кольцо Echo Loop также поддерживает Alexa. Два микрофона внутри кольца активируются нажатием кнопки, внутри кольца также находится устройство вибрации, которое сообщает о получении уведомлений или входящего вызова. Кольцо будет доступно по цене $129,9 по приглашениям позже в этом году.

Колонка Echo Flex подключается к розетке и имеет динамик, микрофон и USB-разъем для зарядки устройств. Также у нее будут аксессуары, включающие в себя датчик движения и подсветку. Стоимость устройства — $24,9, каждый из аксессуаров обойдется в $14,9. В продажу Echo Flex поступит 14 ноября.

Предполагается, что роутеры Wi-Fi All-new Eero обеспечивают покрытие всего дома без мертвых зон. Устройство уже доступно в США по цене $99 или $249 за три роутера. В Европе поступит в продажу в ноябре.

Также компания анонсировала трекер для домашних животных Amazon Fetch, микроволновую печь Amazon Smart Oven по цене $249,9, две камеры Amazon Ring (Indoor Cam за $59 и Stick Up Cam за $99,9), а также комплект Ring Retrofit Alarm Kit для снабжения «умными» возможностями Ring-сигнализации в доме за $199.

Евгений Федуненко