После повторного обследования более 650 домов в Иркутской области признаны непригодными

После повторного обследования власти приняли решение расселить жителей 675 подтопленных домов в Иркутской области, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе. Заявление о повторном обследовании домов подавали 1454 человека, добавил он.

«Предварительные цифры сегодня такие, что под 675 помещений, согласно результатам обследования, непригодны, они пойдут на расселение. И под 140 домов у нас стояли на различных улицах, мы тоже говорили на эту тему — надо их обследовать и принять решение, чтобы расселять»,— сказал господин Мутко (цитата по ТАСС). По словам вице-премьера, всего после паводков непригодными были признаны 5718 домов, 1324 из которых — индивидуальные жилые дома. Также в 3458 домах планируется провести капремонт, в них проживают более 10 тыс. человек.

Напомним, летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Погибли 25 человек. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб составил около 35 млрд руб. Во время одной из поездок в Тулун Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий наводнения. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры в регионе, он рассчитан на 2019–2023 годы.

Подробнее о задержке выплат пострадавшим — в публикации “Ъ FM” «Компенсации за наводнение обернулись спорами в правительстве».