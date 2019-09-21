Правительство утвердило план восстановления поврежденного из-за наводнения в Иркутской области жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, поврежденных или разрушенных в результате наводнения в Иркутской области. План был подготовлен Минстроем и рассчитан на 2019–2023 годы.

В список (.pdf) вошли объекты социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также гидротехнические сооружения, административные здания и дороги. Всего программа включает более 200 пунктов.

На реализацию плана выделят деньги из федерального бюджета, бюджета Иркутской области и внебюджетных источников. Также правительство распорядилось оказать меры социальной поддержки гражданам, чьи дома были повреждены.

Летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Сильнее всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Погибли 25 человек. Во время одной из поездок в Тулун Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий наводнения.

Кто виноват в задержке выплат пострадавшим от стихии, читайте в публикации “Ъ FM” «Компенсации за наводнение обернулись спорами в правительстве».