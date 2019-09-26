Лукашенко: сближение Белоруссии с Западом не направлено против России

Сближение Минска с Западом не направлено против России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами.

«Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США — с другой»,— сказал господин Лукашенко (цитата по агентству БелТА).

Президент Белоруссии также считает, что налаживание отношений между Минском и Вашингтоном не должно вызывать озабоченность Москвы. «В то же время Россия в обнимку сотрудничала с США, нас это не напрягало. Мы же не дружим с Америкой против России — это исключено»,— заключил он.

Ранее Александр Лукашенко уже заявлял, что на белорусский «кусок земли все хотят влиять», но республика будет придерживаться принципа многовекторности, смотря «и на Восток, и на Запад».

Напомним, в конце августа с рабочим визитом Белоруссию посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который стал первым американским чиновником столь высокого ранга, посетившим Белоруссию в XXI веке. В конце сентября “Ъ” стало известно о переговорах Минска и Брюсселя об упрощении визового режима между Белоруссией и ЕС.

Александр Лукашенко об отношениях с Западом и Россией — в материале “Ъ” «“Не гнобить и не наклонять”».