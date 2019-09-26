Японцы профинансируют СПГ-терминалы НОВАТЭКа

Японская Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. и Банк Японии для международного сотрудничества заключили с НОВАТЭКом соглашение о сотрудничестве по финансированию строительства перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Окончательных договоренностей планируется достигнуть до конца года.

«Мы уже начали сотрудничать с японскими компаниями в рамках проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", и мы видим огромный потенциал для реализации новых совместных проектов»,— говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Цель строительства комплексов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске — оптимизировать транспортную логистику и сделать наиболее эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки СПГ в АТР.

«Арктик СПГ-2» должен стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа, стоимость строительства которого составит $21,3 млрд. Запуск трех линий по 6,6 млн т запланирован на 2023, 2024 и 2026 годы. Акционеры проекта «Арктик СПГ-2» — НОВАТЭК (60%), французская Total (10%), китайские CNPC и CNOOC (по 10% у каждой) и японский консорциум Mitsui и Jogmec (10%).

«Ямал СПГ» был введен в декабре 2018 года, на год ранее заявленного срока. Мощность завода составляет 16,5 млн т. Стоимость «Ямала СПГ» оценивалась в $26,9 млрд. Акционеры «Ямала СПГ» — НОВАТЭК (50,1%), Total и CNPC (по 20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).

Сколько приносит НОВАТЭКу продажа СПГ, читайте в материале “Ъ” «Сжижение газа в твердой валюте».