Вышинский передал Совету федерации список преследуемых на Украине журналистов

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский сообщил «РИА Новости», что он передал Совету федерации список журналистов, преследуемых на Украине «по политическим мотивам». 25 сентября господин Вышинский выступил в Совете федерации с докладом о притеснениях журналистов и нарушениях свободы слова на Украине.

В перечень вошли 12 человек. В их числе: Олег Саган, Василий Муравицкий, Павел Волков, Елена Бойко, Мирослава Бердник, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Руслан Коцаба, Александр Бондарчук, Анатолий Маевский, Владимир Скачко, Дмитрий Губин.

Блогера Руслана Коцабу судили за публичный отказ от участия в боевых действиях в Донбассе. Amnesty International признала его узником совести. В 2016 году украинский суд признал его невиновным. Сейчас он работает на телеканале NewsOne.

Журналистку Елена Бойко (Вищур) на Украине подозревают в сепаратизме и госизмене. В России ее обвиняют в нарушении правил въезда либо режима пребывания. Ее выслали из РФ, после чего, в январе 2019-го, она была задержана в пункте пропуска в Харьковской области. Украинский суд ее арестовал.

Блогера и журналиста Василия Муравицкого задержали по подозрению в госизмене. Служба безопасности Украина обвинила его в подготовке и распространении «антиукраинских материалов». Он был арестован в августе 2017-го.

Напомним, Кирилл Вышинский с июня 2018 года находился под арестом на Украине по обвинению в госизмене. По мнению Киева, он вел подрывную информационную деятельность против Украины, сам журналист считает себя невиновным. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 28 августа Киевский апелляционный суд решил освободить его из-под стражи. Позже в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной господин Вышинский вернулся в Россию.

Подробнее об освобождении господина Вышинского читайте в материале “Ъ”.