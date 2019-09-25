«Химки» пошли в «Зелену Гуру»

В среду стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. В матче открытия первенства сошлись подмосковные «Химки» и польская «Зелена Гура». Несмотря на, казалось бы, пропасть в классе между командами, противостояние получилось очень плотным. Тем не менее «Химки», собравшие летом самый, пожалуй, впечатляющий состав среди клубов лиги, добились победы со счетом 79:75.

Встреча «Химок» и «Зелены Гуры» была в некотором смысле исторической. Дело в том, что ее было решено провести на «ВТБ Арене». Она уже принимала баскетбольные игры — «Матч звезд» в прошлом году. Но встреча «регулярки» для стадиона в Петровском парке была первой в длинной, надо полагать, череде официальных баскетбольных матчей. Ведь «Химки» намерены проводить на ней еще и игры Евролиги. К слову, означенный матч посетили почти 6 тыс. зрителей. Отличный показатель.

Первой была и демонстрация способностей нового состава, набранного химчанами летом, подмосковная команда в период дозаявок укрепилась сразу 11 игроками. Заявочная кампания «Химок» была одной из наиболее обсуждаемых в Европе и включала в себя, например, подписание контрактов с Тимофеем Мозговым и Сергеем Карасевым. Наряду с Алексеем Шведом они образуют лучшее российское трио в баскетболе.

Демонстрация способностей «Химок», надо признать, вполне удалась. Даже несмотря на то, что в заявку на игру не попали ни Швед, ни Мозгов, ни Энтони Гилл.

Их функциональное состояние пока вызывает вопросы. Однако у наставника «Химок» Римаса Куртинайтиса, даже несмотря на временное отсутствие лидеров, есть вариант построения команды, позволяющий создать сложности любому сопернику. Взять, например, Дайриса Бертанса или Стефан Йовича. Оба еще к перерыву настреляли на десяток очков. Очень убедителен был и Мелвин Букер, отличавшийся практически безупречной работой со средней дистанции. На этом фоне даже непопадание в игру Юнаса Жеребко, ключевого, пожалуй, приобретения «Химок» в межсезонье, не выглядело катастрофой.

Впрочем, и польская команда совсем не намеревалась капитулировать, а потому игра шла вполне плотная. Особенно много проблем химчанам создавал Людвиг Хакансон. Но более высокий класс «Химок» все же чувствовался. И уже к большому перерыву хозяева вели девять очков. Достаточный для такой игры отрыв, чтобы контролировать ее ход.

Несмотря на это, валидольной концовки российской команде избежать не удалось. За несколько секунд до конца матча отрыв «Химок» составлял три очка. Но одного точного попадания Йовича со штрафного хватило, чтобы обеспечить российской команде победу со счетом 79:75.

Арнольд Кабанов