Лавров: деятельность Смоленкова не повлияла на контакты с американскими дипломатами

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью “Ъ” ответил на вопросы о бывшем сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, которого подозревают в сотрудничестве с ЦРУ. Из его слов следует, что никакого влияния на контакты с американскими дипломатами деятельность бывшего российского чиновника не оказала.

Министр иностранных дел отметил, что никогда не встречал Олега Смоленкова, и добавил: «И я понятия не имею о том, мог он нанести ущерб или нет».

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Олег Смоленков имел доступ к важным секретным документам и мог передавать их американским спецслужбам. До своего увольнения он работал в аппарате помощника президента РФ по внешней политике Юрия Ушакова. В 2017 году Олег Смоленков выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал. Правоохранительные органы РФ сначала возбудили дело по статье «Убийство», но затем закрыли его, получив информацию, что Олег Смоленков с семьей бежал в США.

“Ъ” уточнил у Сергея Лаврова, мог ли осведомитель ЦРУ знать о переговорной позиции России по каким-то вопросам и передавать американской стороне эту информацию. «Я не знаю»,— ответил глава МИДа.

При этом на уточняющий вопрос “Ъ”, не было ли такого, что российская делегация пришла на переговоры с американской стороной, а она уже в курсе всего, Сергей Лавров уверенно ответил: «Никогда. Ни разу».

Полную версию интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте “Ъ”.

Елена Черненко