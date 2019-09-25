Торговца людьми не отпустили на свободу

Как стало известно “Ъ”, Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении организатору ОПС, занимавшегося работорговлей, Янаю Ави. По версии следствия, подсудимый был причастен к переправке за границу и продаже в сексуальное рабство порядка 90 девушек из России и СНГ, за что был осужден на 16 лет. Он уже отбыл две трети срока и попытался выйти по УДО. Сам подсудимый оспорил решение райсуда в вышестоящей инстанции.

Как стало известно “Ъ”, судья Чкаловского райсуда Екатеринбурга Валерий Савельев рассмотрел жалобу гражданина Израиля Яная Ави на отказ в условно-досрочном освобождении. Он отбывает 16-летний срок в ИК №10 (Екатеринбург) за организацию ОПС, занимавшегося работорговлей — продажей девушек в сексуальное рабство. Срок оканчивается в 2023 году, но так как заключенный уже отбыл две трети, то у него появилось право на УДО.

Одной из причин отказа послужило заключение сотрудников колонии, которые считают, что Янай Ави «не в полной мере осознал характер и степень общественной опасности своего преступления».

Кроме того, в 2007 году он четыре раза в ходе расследования дела нарушал дисциплину в СИЗО, а в 2012 году и вовсе попал в штрафной изолятор. К дисциплинарной ответственности Янай Ави привлекался и летом 2018 года. При этом в ведомстве в целом положительно охарактеризовали его поведение в колонии: «Осужденный выполняет работы по благоустройству отряда, к труду относится добросовестно, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, читает книги и имеет 24 поощрения».

Напомним, директор «ГУР Интернешнл» («дочка» лондонской компании GUR) Янай Ави в 2011 году был осужден Московским окружным военным судом по делу о создании ОПС (ст. 210 УК РФ), которое занималось торговлей людьми (ст. 127.1 УК РФ) и организацией проституции (ст. 241 УК РФ). Его подельниками были несколько москвичей, в том числе подполковник ГРУ, и уроженцы Молдавии. По данным следствия, члены преступной группы размещали ложную рекламу в СМИ, обещая молодым девушкам бесплатный выезд в Европу для работы нянями, официантками и продавщицами. В итоге у девушек, согласных на это, забирали документы и отсылали в Европу. Там их встречали сообщники ОПС, которые предлагали оплатить услуги группировки работой на панели. По версии следствия, группировка переправила в Израиль, Италию, Германию, Грецию, Голландию и Арабские Эмираты порядка 90 девушек. Правда, в итоге суд присяжных признал вину лишь по нескольким эпизодам. Часть участников дела были оправданы.

Осужденный Янай Ави с отказом в УДО не согласился и обжаловал решение в Свердловском облсуде, который рассмотрит жалобу 30 сентября.

«Повторно ходатайство можно подать по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе,— напомнил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.— Суд будет вновь оценивать поведение осужденного в исправительном учреждении, его отношение к труду, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, а также его отношение к совершенному преступлению. Важную роль будут играть факт возмещения причиненного ущерба и характеристика администрации исправительного учреждения». По сведениям “Ъ”, на данный момент к Янаю Ави не предъявлен ни один гражданский иск со стороны потерпевших, а дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тыс. руб. он еще не погасил — его родственники внесли только 25 тыс. руб.

Игорь Лесовских, Екатеринбург