«Интерфакс»: РНКБ и Промсвязьбанк могут стать акционерами «санкционной биржи»

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Промсвязьбанк могут стать акционерами биржи для листинга компаний, попавших в санкционный список Минфина США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Кроме того обсуждается вопрос прямого владения части этой биржи Росимуществом. Первыми эмитентами «санкционной биржи, в частности, могут стать предприятия оборонной промышленности.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Санкт-Петербургская валютная биржа рассматривается в качестве площадки для обращения ценных бумаг санкционных компаний. В январе 2019 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что биржа уже выбрана. Однако ни в Минфине, ни на бирже до сих пор не подтвердили и не опровергли, что такой площадкой станет СПВБ. В июле стало известно, что из состава акционеров биржи вышли Балтийский банк и банк «Санкт-Петербург». Комментируя это событие, господин Моисеев отмечал, что в составе акционеров «санкционной биржи» не будет, в частности, Сбербанка и ВТБ. В обоих банках от комментариев отказались.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Валютная биржа меняет курс».