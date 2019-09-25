Воронежский прокурор Шишкин стал заместителем Чайки

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин назначен на должность заместителя генерального прокурора России, он будет курировать надзорную деятельность в Сибирском федеральном округе (СФО). Решение о повышении господина Шишкина сегодня одобрил Совет федерации (СФ). Днем ранее профильные комитеты СФ рекомендовали сенаторам поддержать назначение.

Николаю Шишкину 60 лет, в органах прокуратуры работает с 1986 года. В 2004 году стал заместителем начальника воронежского управления Минюста—главным судебным приставом региона, с 2005-го по 2006 год возглавлял региональное управление Федеральной службы судебных приставов. В 2006 году был назначен прокурором Воронежской области.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 26 сентября исполнять обязанности прокурора будет первым зам Юрий Немкин. По данным “Ъ”, преемником Николая Шишкина на посту может стать прокурор Калужской области Александр Гулягин.

Подробнее о назначении читайте в публикации “Ъ-Воронеж” «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь».

Андрей Прах, Воронеж