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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 28–29 сентября

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26 сентября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых фантастическая драма с Брэдом Питтом «К звездам», шпионский боевик с Александром Петровым «Герой» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


К звездам
Герой
После свадьбы
Yesterday
Тайна печати дракона
Рэмбо: Последняя кровь
Зеровилль
Воскресенье
Щегол
Оно 2
К звёздам (Ad Astra, 2019)

К звездам

Режиссер: Джеймс Грей
В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс
Жанр: фантастика, триллер, драма / Китай, Бразилия, США / 122 мин.
Слоган: «Ответы на ваши вопросы лежат за пределами досягаемости»
В прокате: с 26 сентября

Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе»

Герой, (2019)

Герой

Режиссер: Карен Оганесян
В ролях: Александр Петров, Светлана Ходченкова
Жанр: боевик, криминал, триллер / Россия / 120 мин.
Слоган: «Если не ты, то кто»
В прокате: с 26 сентября
Обзор "Ъ-Weekend": «Шпионский боевик Карена Оганесяна по сценарию Николая Куликова ("Движение вверх") с Александром Петровым и Светланой Ходченковой, играющими выпускников секретной школы внешней разведки, на долгие годы забытых в Европе и внезапно оказавшихся втянутыми в шпионскую игру, смысл которой им предстоит разгадать, чтобы выжить. За старшее поколение отдуваются Владимир Машков и Константин Лавроненко».
После свадьбы (After the Wedding, 2019)

После свадьбы

Режиссер: Барт Фрейндлих
В ролях: Джулианна Мур, Мишель Уильямс
Жанр: драма / США / 112 мин.
В прокате: с 26 сентября
Обзор "Ъ-Weekend":«Ремейк одноименного датского фильма Сюзанны Бир, номинированного в 2007 году на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Американец Барт Фрейндлих заменил в сюжете мужские партии женскими, взяв на главные роли свою жену Джулианну Мур и Мишель Уильямс. Директриса приюта для сирот в Индии Изабель (Уильямс) прилетает в Нью-Йорк для встречи с меценаткой (Мур). Перед тем как пожертвовать крупную сумму денег приюту, та приглашает Изабель на свадьбу своей дочери, где оказывается, что героини знакомы куда ближе, чем им хотелось бы».
Yesterday (2019)

Yesterday

Режиссер: Дэнни Бойл
В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс
Жанр: комедия, мелодрама, музыкальный / Великобритания, Россия, Китай / 116 мин.
Слоган: «Мир забыл про The Beatles. Но только не Джек…»
В прокате: с 19 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Идея о мире без The Beatles пришла в голову Джеку Барту, одному из сценаристов “Симпсонов”, но подхватил ее и превратил в сценарий Ричард Кёртис, создатель “Черной Гадюки” и “Мистера Бина”, а также таких стопроцентно британских ромкомов, как “Четыре свадьбы и одни похороны”, “Ноттинг-Хилл” и, конечно, “Реальная любовь”, где он впервые выступил еще и режиссером. И хотя “Yesterday” снимал автор совсем другого британского кино Дэнни Бойл, за исключением некоторых броских визуальных решений, и по форме, и особенно по духу это фильм Кёртиса со всеми привычными для него элементами».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Автор-восполнитель»

Тайна печати дракона (2019)

Тайна печати дракона

Режиссер: Олег Степченко
В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер Хауэр, Чарльз Дэнс
Жанр: приключения / Россия, Китай / 121 мин.
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Многострадальный интернациональный блокбастер Олега Степченко, продолжение “Вия 3D”, самого кассового российского проекта 2014 года, только теперь с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Джейсоном Флемингом и Рутгером Хауэром, удивительными CGI и восточным акцентом в сюжете, необходимым для привлечения китайских сопродюсеров. Хочется верить, что актерский состав фильма обусловлен искренней тоской авторов по лихой эпохе видеосалонов, а не желанием заработать побольше денег в международном прокате».
Рэмбо: Последняя кровь (Rambo: Last Blood, 2019)

Рэмбо: Последняя кровь

Режиссер: Адриан Грюнберг
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль
Жанр: боевик, приключения / США / 89 мин.
Слоган: «Настоящий герой бьется до конца»
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Пятая — и, кажется, действительно последняя — часть приключений ветерана вьетнамской войны, 72-летнего Джона Рэмбо в исполнении 73-летнего Сильвестра Сталлоне. Теперь он живет на ранчо в Аризоне, тихо страдает от посттравматического синдрома и заботится о животных, пока дочь его подруги не пропадает по пути в Мексику. Отправившись на ее поиски, Рэмбо находит пару сотен плохих парней, которым в последний раз показывает свое искусство».
Зеровилль (Zeroville, 2019)

Зеровилль

Режиссер: Джеймс Франко
В ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Джек Уивер, Меган Фокс
Жанр: драма, комедия / США / 96 мин.
Слоган: «Секс, кино и панк-рок»
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «“Однажды в… Голливуде” по версии Джеймса Франко: студент факультета архитектуры в 1969 году приезжает в Лос-Анджелес, где его сначала принимают за члена “Семьи” Чарли Мэнсона, а после проводят галопом по съемочным площадкам и вечеринкам, где он знакомится с продюсерами и актрисами, а также осваивает профессию режиссера монтажа. Главную роль в экранизации романа Стива Эриксона сыграл, разумеется, сам Франко — кажется, это его собственные “Восемь с половиной”, которые постепенно превращаются в “Бразилию”».
Воскресенье (2019)

Воскресенье

Режиссер: Светлана Проскурина
В ролях: Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок
Жанр: драма, криминал / Россия / 82 мин.
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм Светланы Проскуриной (“Случайный вальс”, “Перемирие”) из конкурсной программы ММКФ, задуманный как экранизация романа Льва Толстого, в котором от Толстого остались имя-отчество главного героя и нравственный пафос большого русского романа. Душевные метания князя Дмитрия Ивановича Нехлюдова Проскурина заменяет протоколированием одного воскресного дня из жизни современного провинциального чиновника Дмитрия Ивановича Терехова (Алексей Вертков), в котором видит героя нашего времени».
Щегол (The Goldfinch, 2019)

Щегол

Режиссер: Джон Краули
В ролях: Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Николь Кидман, Люк Уилсон, Сара Полсон
Жанр: драма / США / 149 мин.
Слоган: «История украденной жизни»
В прокате: с 12 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Режиссер Джон Краули, удачно перенесший на экран роман Колма Тойбина “Бруклин” (2015), и сценарист Питер Строхан, приложивший руку к таким увечным экранизациям, как “Шпион, выйди вон!” (2011) и “Снеговик” (2017), почему-то сочли, что линейное повествование — это слишком просто и скучно. При этом, несмотря на хронометраж в два с половиной часа, многие сюжетные линии оказались скомканы, например, дружба Тео с краснодеревщиком Хоби, любовь к его приемной племяннице Пиппе, а также его мошенничества с продажей антиквариата. В книге это важные составляющие, здесь же они отходят на задний план».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Трудности киноперевода» и «Роман с фейком»

Оно 2 (It Chapter Two, 2019)

Оно 2

Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Билл Скарсгорд
Жанр: хоррор / Канада, США / 169 мин.
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»

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