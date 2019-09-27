Прокатная десятка

26 сентября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых фантастическая драма с Брэдом Питтом «К звездам», шпионский боевик с Александром Петровым «Герой» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Идея о мире без The Beatles пришла в голову Джеку Барту, одному из сценаристов “Симпсонов”, но подхватил ее и превратил в сценарий Ричард Кёртис, создатель “Черной Гадюки” и “Мистера Бина”, а также таких стопроцентно британских ромкомов, как “Четыре свадьбы и одни похороны”, “Ноттинг-Хилл” и, конечно, “Реальная любовь”, где он впервые выступил еще и режиссером. И хотя “Yesterday” снимал автор совсем другого британского кино Дэнни Бойл, за исключением некоторых броских визуальных решений, и по форме, и особенно по духу это фильм Кёртиса со всеми привычными для него элементами».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Автор-восполнитель»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Режиссер Джон Краули, удачно перенесший на экран роман Колма Тойбина “Бруклин” (2015), и сценарист Питер Строхан, приложивший руку к таким увечным экранизациям, как “Шпион, выйди вон!” (2011) и “Снеговик” (2017), почему-то сочли, что линейное повествование — это слишком просто и скучно. При этом, несмотря на хронометраж в два с половиной часа, многие сюжетные линии оказались скомканы, например, дружба Тео с краснодеревщиком Хоби, любовь к его приемной племяннице Пиппе, а также его мошенничества с продажей антиквариата. В книге это важные составляющие, здесь же они отходят на задний план».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Трудности киноперевода» и «Роман с фейком»
Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»