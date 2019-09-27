Прокатная десятка

Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе»