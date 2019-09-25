«Московскому делу» повышают уровень

Так называемое «московское дело» дошло до премьер-министра и Верховного суда. Письмо Дмитрию Медведеву написали актеры и режиссеры. Они просят прекратить уголовное преследование участников летних несанкционированных акций. И, в частности, заступаются за одного из фигурантов — Алексея Миняйло. А председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев накануне прокомментировал самый громкий приговор из «московского дела», актеру Павлу Устинову. Он отметил, что к расследованию возникает много вопросов. Что сейчас происходит с фигурантами? И поменялись ли их перспективы? Об этом — Александр Рассохин.

За актера Павла Устинова, который получил три с половиной года колонии, вступались и коллеги по цеху, и знаменитости, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и вовсе назвал произошедшее «вопиющей несправедливостью». Дошло до того, что даже Генпрокуратура посчитала наказание чрезмерно суровым и попросила смягчить приговор. Хотя изначально обвинение требовало для Устинова и вовсе шесть лет. Сейчас же за него вступился и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Если дело дойдет до его уровня, он готов его истребовать и рассмотреть. И, кажется, все это сигналы, которые дают надежду Павлу Устинову на благоприятный исход дела. Впрочем, его адвокат Анатолий Кучерена комментирует ситуацию сдержанно: «Те высказывания, которые есть сегодня, безусловно, важны. Я оцениваю положительно, но в любом случае, прежде чем дойти до Верховного суда, нам нужно пройти апелляционную инстанцию в Московском городском суде. После этого будет принято решение о дальнейшем обжаловании приговора, если он будет обвинительным».

Однако перспективы отнюдь не всех фигурантов дела выглядят радужными. Кирилла Жукова и Евгения Коваленко приговорили к трем и трем с половиной годам колонии. Первого — за попытку поднять забрало шлема росгвардейца, второго — за брошенный в силовиков мусорный бак. И, как говорят их защитники, это не конец. Осужденные проходят и по делу о массовых беспорядках. А значит, сроки заключения Жукова и Коваленко могут вырасти, не исключает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «Это обязательно должно быть доказано — если люди призывали, разворачивали плакаты с такими призывами, если они открыто угрожали. Что касается ужесточения данных обстоятельств, только при наличии каких-то серьезных доказательств правоохранители смогут взять на себя эту смелость.

Если же нет, им повторно может прилететь, с учетом резонанса, и тогда уже могут полететь серьезные должностные лица со своих постов».

Наказание за участие в массовых беспорядках более жестокое, нежели за применение насилия по отношению к силовику,— до восьми лет колонии. Это грозит и волонтеру Алексею Миняйло, в поддержку которого актеры, режиссеры и писатели накануне написали письмо Дмитрию Медведву. Среди подписавшихся и Максим Виторган. Шансы не велики, но использовать нужно каждую возможность, говорит актер и режиссер: «Наши суды управляются исключительно по звонку, и правоприменение не имеет никакого отношения к тому, что касается каких-либо дел, хоть как-то связанных с политическим вопросом. Поэтому приходится играть по этим правилам и писать письма власть имущим для того, чтобы в каком-то отдельном случае, может быть, они бы как-то заступились и вырвали конкретного человека».

Почему защита Кирилла Жукова и Евгения Коваленко опасается их преследования по ст. 212 УК РФ Читать далее

Пересмотреть «московское дело» предлагали даже священники. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне четко установил: переоценки событий быть не может. А отвечая на вопросы студентов Высшей школы экономики, он и вовсе поддержал силовиков. Надежд на то, что власть смягчит позицию, нет, уверен руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «По-прежнему неожиданная для власти волна солидарности. На это невозможно не обратить внимание. В ряде случаев, когда это совсем уж вредит репутации того же самого Кремля, власть, наверное, готова идти на уступки, но они точечные, нерегулярные, скорее исключение, которое подтверждает правило, а оно состоит в том, что будут давить. Вот эти движения однонаправленные… Просто иногда шаг вперед — два шага назад».

26 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Павлу Устинову. Генпрокуратура предлагает не наказывать актера реальным сроком лишения свободы. Впрочем, защита намерена требовать снятия всех обвинений. И, судя по общественной поддержке, шансы на такой исход среди всех фигурантов дела у Павла Устинова самые высокие.

25 сентября Бассманный районный суд рассмотрит ходатайство следователей о продлении ареста двум фигурантам «московского дела». Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму, Самариддина Раджабова — в покушении на применение насилия к представителю власти.