Американские фондовые индексы упали из-за новостей о возможном импичменте Трампа

Индекс S&P 500 снизился на 0,84% до 2966,6 пункта на закрытии торгов во вторник, 24 сентября, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. Индекс Dow Jones снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,46%, до 7 993,63 пункта. На негативную динамику американских фондовых индексов повлияли новости о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Это связано с телефонным разговором американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации СМИ, господин Трамп призывал своего коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах. Господин Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора, это ожидается 25 сентября.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».