Россия не планирует менять число поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома», сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. «Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре»,— прокомментировал он заявления о возможности загрузки украинской газотранспортной системы не только газом «Газпрома», но и других российских компаний (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Украина допустила импорт «определенного объема» газа из России, не обязательно от «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года. Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».