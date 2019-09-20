Украина не исключила закупку газа у России напрямую

Украина допустила импорт «определенного объема» газа из России, не обязательно от «Газпрома», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге.

«На Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. Из российской стороны может быть не обязательно "Газпром", там есть и другие поставщики — другие компании, которые могут это совершать»,— сказал он (цитата по «Прайм»).

«Поэтому мы говорим о том, что определенный объем может быть рассмотрен. Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях»,— сообщил министр. Господин Оржель сказал, что при переходе на экономические взаимовыгодные отношения, и при отсутствии давления со стороны России, такой вариант будет рассматриваться.

В июле сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что украинские потребители готовы подписать прямой контракт на поставки газа с «Газпромом» после парламентских выборов. По словам господина Бойко, российская монополия и представители Киева провели встречу по газовым вопросам и «значительно продвинулись по контракту по закупке газа напрямую, минуя посредника». Он пояснил, что имеет в виду виртуальный реверс, «который принес очень много бедствования и существенно увеличил стоимость газа, входящего в страну».

Действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года. Вчера Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».