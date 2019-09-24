Павел Устинов выступил в поддержку других фигурантов «московского дела»

Актер Павел Устинов, которого осудили на три с половиной года за вывих плеча сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 318 УК РФ) на акции протеста 3 августа, записал видеообращение в поддержку остальных фигурантов «московского дела». Сейчас господин Устинов находится под подпиской о невыезде до рассмотрения апелляции по приговору.

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Павел Устинов поблагодарил всех, кто выступил в его поддержку, и сообщил, что сейчас знакомится с делами других людей, на которых завели уголовные дела после акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

«Я хочу выразить поддержку родственникам этих ребят, я надеюсь на то, что все окажутся, как и я, дома, со своими родными и близкими, и родители этих ребят, держитесь, я не останусь ни в коем случае в стороне, я буду поддерживать их всеми возможными способами»,— сказал господин Устинов.

Павел Устинов записал видеообращение. Благодарит всех за помощь и говорит слова поддержки другим фигурантам «московского дела» pic.twitter.com/SEWO24orWf — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 24, 2019

Напомним, 16 сентября актер Павел Устинов был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции протеста 3 августа. Суд при этом оставил без внимания видеозапись задержания господина Устинова, на которой видно, что он просто стоит рядом с метро и не выкрикивает никаких лозунгов. По мнению адвоката Павла Устинова, из нее «явно следовало, что Павел не применял насилия к сотруднику ОМОНа». Сам господин Устинов также настаивал на своей невиновности и в последнем слове просил суд «о благоразумии».

Дело Павла Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели. Генпрокуратура подала ходатайство о смягчении наказания актеру. 20 сентября Мосгорсуд по представлению прокуратуры отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор, которое состоится 26 сентября.

О резонансном деле Павла Устинова — в материале “Ъ” «Актер отпущения».