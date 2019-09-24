«Зенит» оштрафован за поведение фанатов на матче с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Зенит» за ненадлежащее поведение болельщиков во время матча 10-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (итог встречи — победа «Зенита» со счетом 5:0). Причиной штрафа стало использование фанатами дымовых шашек, зажженных на стадионе «Газпром Арена». За это нарушение петербургский клуб заплатит 20 тыс. рублей, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Отметим, что на «Зенит» в этом сезоне уже неоднократно налагались штрафы. В частности, клуб заплатил 140 тыс. руб. за поведение болельщиков на матче со «Спартаком» 1 сентября и 400 тыс. руб. — с «Краснодаром» 3 августа.