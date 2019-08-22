«Зенит» оштрафован на 400 тыс. рублей, стадион «Газпром Арена» дисквалифицирован условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал петербургский клуб «Зенит» за драку фанатов с ОМОНом, которая произошла во время матча с ФК «Краснодар» 3 августа. Общая сумма штрафных санкций составила 400 тыс. рублей (100 тыс. руб. — за необеспечение безопасности, 300 тыс. руб. — за неправомерное поведение зрителей), сообщает со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Кроме этого, наложены санкции на петербургский стадион «Газпром Арена». Он условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге задержаны четверо подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии во время футбольного матча с «Краснодаром». Двое из арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.