ФК «Зенит» оштрафован за поведение болельщиков на матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал петербургский «Зенит» по итогам выездного матча 8-го тура РПЛ против московского «Спартака» на 140 тыс. рублей. Из этой суммы 50 тыс. руб. клуб из Петербурга заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и 90 тыс. руб. — за использование пиротехники. Об этом со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца сообщает ТАСС.

В то же время «Спартак» также подвергся штрафу, причем, гораздо большего размера — московский клуб заплатит за недостойное поведение своих фанатов 425 тыс. руб.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» закончился победой петербуржцев со счетом 1:0.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после игры с ФК «Краснодар» штрафные санкции в отношении «Зенита» составили 400 тыс. руб.