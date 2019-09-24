ЕСПЧ обязал Россию выплатить более €1 млн по искам о пропаже людей на Северном Кавказе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить более €1 млн родственникам жителей Чечни и Ингушетии, которые пропали без вести во время проведения силовых операций в 2003–2004 годах. В общем постановлении суда «Ганатова и другие против России» говорится, что пропавшие, предположительно, исчезли после незаконного задержания военнослужащими во время проведения спецоперации. По большинству исков присуждена компенсация нематериального ущерба в размере €60–80 тыс.

О том, что родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ, ранее сообщила правозащитная организация «Мемориал». Имена заявителей не сообщались из соображений безопасности. По их словам, чеченские власти не признали, что все исчезнувшие были задержаны, и не провели «эффективное расследование» исчезновений.

В документе утверждается, что исчезновения людей произошли в районах, которые находились под контролем российских федеральных властей. По словам истцов, они до сих пор не виделись со своими родственниками. Официальное расследование не принесло никаких результатов, местонахождение пропавших до сих пор неизвестно, сообщается в постановлении суда. ЕСПЧ поясняет, что российские власти не оспаривали основные факты, изложенные в материалах дела, однако поставили под сомнение утверждение, что к исчезновению людей причастны силовые структуры.

Напомним, в июне комитет министров Совета Европы изучил, как Россия исполняет решения постановлений ЕСПЧ, связанные с нарушениями во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе. Комитет обратил внимание на то, что расследования фактов исчезновения людей ведутся неэффективно, и предложил России предоставить информацию о том, что делается для предотвращения подобных случаев.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пропажу людей отложили на год».