У председателя Верховного суда России возникли вопросы по задержанию Устинова

У председателя Верховного суда (ВС) России Вячеслава Лебедева после просмотра видеозаписи задержания актера Павла Устинова на акции протеста в центре Москвы 3 августа возникли вопросы, он считает необходимым изучить сложившуюся вокруг господина Устинова ситуацию. Председатель ВС не понимает, был ли у силовиков приказ задержать именно Павла Устинова, кто мог отдать такой приказ и были ли силовики вообще уполномочены проводить задержание.

«Вы говорите, ролик надо было посмотреть. Посмотрели, и непонятно, сотрудники уполномочены на задержание или нет, был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди, и если был, то кто его отдавал. Все это надо исследовать»,— заявил господин Лебедев на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос сенатора от Тывы Людмилы Нарусовой, почему же судья первой инстанции Алексей Криворучко отказался смотреть видеозапись задержания, господин Лебедев сказал, что ответить на него сможет только после вступления приговора в законную силу. «Вот вступит в законную силу, придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция, предоставленная законом,— истребовать дело и тогда принять решение. Решение может быть различное. Это решение может быть принято и апелляционной инстанцией — о прекращении дела. А мы потом будем делать выводы относительно того, почему это произошло»,— заявил он.

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Господин Лебедев напомнил, что в случае грубого нарушения закона и умышленного преступления судьи против правосудия, закон предусматривает наказание. Реакцию общества на приговор Тверского суда Павлу Устинову председатель ВС назвал объяснимой и отметил, что «на нее обижаться не следует».

Адвокат Анатолий Кучерена — “Ъ FM”: Я бы не стал предвосхищать как адвокат по делу будущие решения. Я все-таки буду идти исключительно правовым путем. Безусловно, важны высказывания [главы Верховного суда]. В любом случае тот путь, который предписан по закону, мы обязаны пройти. И если дело дойдет до Верховного суда, тогда уже, конечно, Верховный суд в порядке надзора даст свою оценку этому делу, если будет такая жалоба. Важно, чтобы это дело было на особом контроле. Я любые заявления оцениваю положительно, потому что для меня как адвоката и, безусловно, для самого Павла Устинова крайне важно, чтобы это дело решалось исключительно в рамках действующего российского законодательства.

16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил господина Устинова к трем с половиной годам колонии из-за вывихнутого плеча бойца Росгвардии. Сотрудник правоохранительных органов получил травму, упав во время задержания актера на акции протеста 3 августа. Сам господин Устинов утверждает, что не участвовал в протестах и был задержан без какого-либо повода. Суд оставил без внимания видеозапись задержания господина Устинова, на которой видно, что он стоит рядом с метро и не выкрикивает никаких лозунгов. По мнению адвоката Павла Устинова, из нее «явно следовало, что Павел не применял насилия к сотруднику ОМОНа».

Дело господина Устинова вызвало общественный резонанс. После вынесения приговора российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов» — участники флешмоба требовали пересмотреть дело, подчеркивая, что суд отказался рассмотреть предоставленные адвокатами видеозаписи задержания. 20 сентября Московский городской суд по представлению Генеральной прокуратуры отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор, которое намечено на 26 сентября.

О развитии дела Павла Устинова — в материале “Ъ” «Актер отпущения».