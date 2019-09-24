Песков: переоценки событий на несанкционированных акциях в Москве быть не может

Отношение Кремля к шествиям не подлежит переоценке, потому что они не были разрешены, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается вопроса о том, были массовые беспорядки или нет, нужно разбираться в суде, считает господин Песков.

«Это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона, и никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать, это факт, который можно только констатировать»,— сказал пресс-секретарь президента.

В Москве в июле и августе прошли санкционированные и несанкционированные акции протеста за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы и против политических репрессий. Было возбуждено несколько уголовных дел по обвинениям в массовых беспорядках и применении силы к представителям власти. Против нескольких человек прекратили уголовное преследование, несколько участников акций получили реальные сроки заключения по обвинению в применении силы.

Президент Владимир Путин ранее сказал, что граждане имеют право на протест, но никто не должен нарушать закон и доводить ситуацию «до абсурда либо столкновений с властями».

О реакции власти на протесты — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».

Об акциях протеста и их последствиях — в подборке “Ъ”.