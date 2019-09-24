Apple будет производить Mac Pro в США

Американская корпорация Apple объявила, что производство новых Mac Pro будет осуществляться в Остине в США. Компоненты к Mac Pro будут производиться в Аризоне, Мэне, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Техасе и Вермонте. Поставщиками в том числе будут Intersil и ON Semiconductor.

В Apple заявили, что продукция компании состоит из компонентов из 36 штатов, которые поддерживают 450 тыс. рабочих мест в США. Решение производить Mac Pro в США является частью стратегии компании, которая пообещала вложить в экономику США $350 млрд к 2023 году.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что производство мощных компьютеров корпорации будет перенесено в Китай, а собираться они будут на заводе неподалеку от Шанхая. Mac Pro является самым мощным компьютером Apple и используется в первую очередь специалистами, работающими в производстве фильмов и видеоигр.

Евгений Федуненко