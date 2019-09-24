СКР начал проверку по факту исчезновения журналиста Ura.ru

Следователи начали доследственную проверку после исчезновения журналиста службы информации Ura.ru Александра Поздеева, говорится в пресс-релизе управления СКР по Свердловской области. Редакция издания сообщила об исчезновении журналиста накануне.

«Согласно предварительным данным, днем 23 сентября, ориентировочно в промежутке с 14 до 15 часов, мужчина выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены»,— отмечено в сообщении. По информации ведомства, господин Поздеев передвигался на автомобиле Renault Logan серебристого цвета в районе центра Екатеринбурга или ЦПКиО имени Маяковского.

Следователи просят сообщать им любую информацию о возможном местонахождении журналиста или данные об обстоятельствах его исчезновения.